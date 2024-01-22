Саундтрек к Palworld также демонстрирует хорошие продажи в Steam

То, что Palworld пользуется огромным успехом, должно быть понятно уже сейчас. Она настолько успешна, что все в ней продается как горячие пирожки, включая саундтрек, который вошел в глобальный топ-10 Steam. Нечасто саундтрек достигает таких высот, если только он не идет в комплекте с игрой.
Palworld's же, как самостоятельный продукт, сейчас находится на первом месте.
Как видите, Palworld занимает две позиции в топ-10. Саундтрек демонстрирует не меньшие финансовые результаты, чем сама игра, учитывая, что Steam - это платформа для видеоигр.
Вероятно, многие сначала купили базовую игру, которая уже разошлась тиражом более 4 миллионов копий, а саундтрек решили приобрести позже.
Кстати, саундтрек Palworld стоит 240 рублей и содержит 17 аудиодорожек. Его написал Тацуя Яно, уже автор саундтреков к некоторым частям серии Atelier и Night of Azure 2. Стоит отметить, что саундтрек имеет множество негативных отзывов, потому что... некоторые люди покупали его, полагая, что это игра.