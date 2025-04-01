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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 432 оценки

Симулятор свиданий по Palworld - первоапрельская шутка стала реальной игрой

butcher69 butcher69

Первоначально анонсированный как шутка, Palworld! More Than Just Pals действительно разрабатывается и уже получил страницу в Steam.

Pocketpair превратила розыгрыш в реальный проект – визуальную новеллу в сеттинге Palworld. Игрок окажется студентом частной академии Palagos, где можно завести романтические отношения как с Палами, так и с людьми.

В числе потенциальных любовных интересов: медсестра-любительница выпить, старшеклассница, девушка-яндере с ножом и даже сами Палы, такие как Ловандер и Чиллет.

Игровой процесс включает диалоги с выбором вариантов, статику в стиле аниме и, конечно, возможность обнять персонажей. Дата выхода пока неизвестна, но очевидно, что Palworld продолжает удивлять фанатов.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
oleg21412

Иногда необычные идеи неожиданно обретают популярность среди аудитории.

2
Олег Дудин

Этих симуляторов свиданий как грязи уже.

2
Пользователь ВКонтакте

Но сегодня реально 1 апреля // Александр Ковалёв

0
Бенедикт Вольфрамович

Завтра удалят

0