Симулятор свиданий по Palworld - первоапрельская шутка стала реальной игрой

Первоначально анонсированный как шутка, Palworld! More Than Just Pals действительно разрабатывается и уже получил страницу в Steam.
Pocketpair превратила розыгрыш в реальный проект – визуальную новеллу в сеттинге Palworld. Игрок окажется студентом частной академии Palagos, где можно завести романтические отношения как с Палами, так и с людьми.
В числе потенциальных любовных интересов: медсестра-любительница выпить, старшеклассница, девушка-яндере с ножом и даже сами Палы, такие как Ловандер и Чиллет.
Игровой процесс включает диалоги с выбором вариантов, статику в стиле аниме и, конечно, возможность обнять персонажей. Дата выхода пока неизвестна, но очевидно, что Palworld продолжает удивлять фанатов.
Иногда необычные идеи неожиданно обретают популярность среди аудитории.
Этих симуляторов свиданий как грязи уже.
Но сегодня реально 1 апреля // Александр Ковалёв
Завтра удалят