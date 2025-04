Симулятор свиданий по Palworld - первоапрельская шутка стала реальной игрой

Первоначально анонсированный как шутка, Palworld! More Than Just Pals действительно разрабатывается и уже получил страницу в Steam.

Pocketpair превратила розыгрыш в реальный проект – визуальную новеллу в сеттинге Palworld. Игрок окажется студентом частной академии Palagos, где можно завести романтические отношения как с Палами, так и с людьми.

В числе потенциальных любовных интересов: медсестра-любительница выпить, старшеклассница, девушка-яндере с ножом и даже сами Палы, такие как Ловандер и Чиллет.

Игровой процесс включает диалоги с выбором вариантов, статику в стиле аниме и, конечно, возможность обнять персонажей. Дата выхода пока неизвестна, но очевидно, что Palworld продолжает удивлять фанатов.