"Скучная боевка и много глюков": глава отдела кадров Dead by Daylight раскритиковал Palworld

Натан С., руководитель отдела кадров Behaviour Interactive, разработчиков Dead by Daylight, опубликовал на LinkedIn объемную критику Palworld. Несмотря на то что Натан признал захватывающий геймплей и финансовый успех игры, он дал язвительную оценку техническим проблемам, отсутствию эмоциональной глубины и упущенному потенциалу.
Основные критические замечания Натана касались технических недостатков Palworld. Он назвал игру "безумно глючной", указав на случайные дыры в карте как на самую большую угрозу для игроков. Он раскритиковал боевую систему как "скучную и повторяющуюся" и отметил проблемы с балансом, особенно в середине и конце игры. Огромный открытый мир показался ему "пустым", замусоренным неинтересными точками интереса.
При этом Натан признал сильные стороны основных геймплейных контуров Palworld, похвалив то, как игра создает желание сделать "еще одну поимку" в приручении монстров и построить "еще одну постройку" в системе крафта. Он признался, что провел в игре "очень много часов" и даже закончил прохождение всех башен, что свидетельствует о способности игры увлечь игрока.
Несмотря на первоначальное вовлечение, Натан в конечном итоге счел, что Palworld не хватает эмоционального резонанса. Он сравнил игру с Pokémon, критикуя отсутствие значимой связи между игроками и их товарищами Палами. Он назвал этих существ "одноразовыми ресурсами и рабочей силой", лишенными тех привлекательных качеств, которые способствуют установлению связи между игроком и покемоном. По мнению Натана, такое несоответствие подрывает потенциал "лудонарративной гармонии", когда игровые механики усиливают тематические элементы.
Делая более широкий вывод, Натан расценил успех Palworld как тревожный сигнал для Game Freak, разработчиков Pokemon. Он считает, что франшиза стала привычной, и призывает их извлечь уроки из сильных и слабых сторон Palworld. Кроме того, он похвалил Pocket Pair, разработчика Palworld, за заключение сделки с Game Pass, назвав это "победой" для студии.
А дбд прям интересная?))
в дискорде норм
Ну уж не разработчику дбд говорить о скучной боёвке.
Как раз такие больше всех осуждают, сразу видна жадность.
Уж простите но это
свою игру не доделали, но другую критикуем, смешно же