на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 071 оценка

Создатели Palworld показали трейлер симулятора свиданий к 1 апреля

Simple Jack
Новости

У создателей популярного симулятора выживания с "боевыми покемонами" Palworld из студии Pocketpair появилась новость — они представили симулятор свиданий. Новая игра получила название Pal♡world! ~More Than Just Pals~, а трейлер уже доступен для просмотра.

Анонс состоялся в преддверии 1 апреля, и, к сожалению для многих поклонников вселенной Palworld, симулятор свиданий оказался всего лишь шуткой. Впрочем, некоторые пользователи выразили желание приобрести подобный проект на самом деле и пытаются убедить Pocketpair в его реализации.

Однако пока что поклонникам Palworld можно только ждать следующего обновления, которое обещают выпустить "в скором времени".

Релиз Palworld состоялся 19 января в раннем доступе на ПК и Xbox Series. Общее число игроков уже превысило отметку в 25 миллионов, а игра также стала самым популярным хитом на Steam Deck в феврале.

Источник  
8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RavinSakara

Эта шутка может зайти слишком далеко... R34 – не дремлет.

2
Лобо

думаю подобное уже есть

0
Real Slim Shady

Ох уж эта старая добрая сексуализация.. ну как говорится - "А минусы будут?"

1
jax baron

Не хило они по японцам прошлись.

1
Oscilograf
1
QD19

Любители фурятины одобряют

0
WorkableJancsi

Сначала вы заставляли покемонов вье**вать на вас, теперь вы будете вье**вать их

0