Создатели Palworld показали трейлер симулятора свиданий к 1 апреля

У создателей популярного симулятора выживания с "боевыми покемонами" Palworld из студии Pocketpair появилась новость — они представили симулятор свиданий. Новая игра получила название Pal♡world! ~More Than Just Pals~, а трейлер уже доступен для просмотра.

Анонс состоялся в преддверии 1 апреля, и, к сожалению для многих поклонников вселенной Palworld, симулятор свиданий оказался всего лишь шуткой. Впрочем, некоторые пользователи выразили желание приобрести подобный проект на самом деле и пытаются убедить Pocketpair в его реализации.

Однако пока что поклонникам Palworld можно только ждать следующего обновления, которое обещают выпустить "в скором времени".

Релиз Palworld состоялся 19 января в раннем доступе на ПК и Xbox Series. Общее число игроков уже превысило отметку в 25 миллионов, а игра также стала самым популярным хитом на Steam Deck в феврале.