Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и Terraria

Студия PocketPair сообщила, что меч Мяумур (Meowmere), знакомый поклонникам Terraria, появится в Palworld уже завтра, 23 декабря, в рамках масштабного обновления Feybreak. Это обновление обещает множество интересных нововведений, включая новый большой остров и уникальные возможности.

Полноценная коллаборация Palworld и Terraria запланирована на 2025 год. Подробности о контенте, который появится в рамках этого захватывающего сотрудничества, разработчики обещают раскрыть немного позже.