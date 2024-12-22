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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 307 оценок

Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и Terraria

RedDay13
Новости

Студия PocketPair сообщила, что меч Мяумур (Meowmere), знакомый поклонникам Terraria, появится в Palworld уже завтра, 23 декабря, в рамках масштабного обновления Feybreak. Это обновление обещает множество интересных нововведений, включая новый большой остров и уникальные возможности.

Полноценная коллаборация Palworld и Terraria запланирована на 2025 год. Подробности о контенте, который появится в рамках этого захватывающего сотрудничества, разработчики обещают раскрыть немного позже.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

и это всё?

0
RedDay13

Это лишь часть коллаборации, основная часть назначена на 2025

3
jax baron RedDay13

ну ок, посмотрим чё сделают

0