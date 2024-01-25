Зоозащитная организация PETA призвала создать "веганские гайды" для Palworld

Зоозащитная организация PETA прокомментировала геймплей новинки Palworld про «покемонов с пушками». Игроков призвали создать «веганские гайды».
Представители организации считают, что есть геймеры, которые не хотят убивать палов и делать из них еду, поэтому они хотели бы видеть в Palworld больше веганской еды, например, ягод:
Вегетарианство превыше всего. Игроки хотят помогать животным, оставаясь веганами в игровых мирах и за их пределами. В Palworld можно спокойно играть, питаясь ягодами.PETA
Palworld вышла в раннем доступе 19 января 2024 года. На данный момент в Steam пиковый онлайн у тайтла составляет 2,018 миллиона игроков.
Ранее стало известно, что The Pokémon Company проведёт расследование в отношении игры Palworld из-за возможных нарушений авторских прав.
кто о чем, а вшивый про баню.
львам они тоже письма пишут чтобы антилоп не ели или они на личной встрече им объяснить пытаются?
даже если с продажи снимут уже слишком поздно сучить ножками игра вышла
Смотрю один овощ тобой уже недоволен)
Когда коту делать нечего - он яйца лижет.
Но на самом деле кот так принимает свою ванну что естественно то не безобразно)
Дурдом крепчал.. Что-то не вижу, чтобы зоошиза лезла к Китаю, те вообще ежедневно кошачьих и собак жрут, а шкуры в производство пускают. А PETA не удивил момент того, что в игре можно на мясо пустить не только животных?
Не вижу в этом проблемы, если кто-то хочет играть и писать гайды как в эту игру играть за травоядного пацифиста, пускай. Пока не пытаются игру запретить, отменить, бойкотировать.
Они теперь уже и в игры полезли?
Вот это уже реальный маразм.
С другой стороны - насколько же крутая играя, раз она настолько сильно подрывает у многих пердаки.
Думаю, я уже знаю игру года.Сомневаюсь что выйдет что-то лучше в этом году.
Мир уже настолько деграднул, что уже даже не смешно.