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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8 266 оценок

Зоозащитная организация PETA призвала создать "веганские гайды" для Palworld

Simple Jack
Новости

Зоозащитная организация PETA прокомментировала геймплей новинки Palworld про «покемонов с пушками». Игроков призвали создать «веганские гайды».

Представители организации считают, что есть геймеры, которые не хотят убивать палов и делать из них еду, поэтому они хотели бы видеть в Palworld больше веганской еды, например, ягод:

Вегетарианство превыше всего. Игроки хотят помогать животным, оставаясь веганами в игровых мирах и за их пределами. В Palworld можно спокойно играть, питаясь ягодами.PETA

Palworld вышла в раннем доступе 19 января 2024 года. На данный момент в Steam пиковый онлайн у тайтла составляет 2,018 миллиона игроков.

Ранее стало известно, что The Pokémon Company проведёт расследование в отношении игры Palworld из-за возможных нарушений авторских прав.

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-15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
mongol312

кто о чем, а вшивый про баню.

14
Alex40001

львам они тоже письма пишут чтобы антилоп не ели или они на личной встрече им объяснить пытаются?

даже если с продажи снимут уже слишком поздно сучить ножками игра вышла

3
ArtemOZR

Смотрю один овощ тобой уже недоволен)

0
Wing42

Когда коту делать нечего - он яйца лижет.

2
B e s i k

Но на самом деле кот так принимает свою ванну что естественно то не безобразно)

2
Cidrow

Дурдом крепчал.. Что-то не вижу, чтобы зоошиза лезла к Китаю, те вообще ежедневно кошачьих и собак жрут, а шкуры в производство пускают. А PETA не удивил момент того, что в игре можно на мясо пустить не только животных?

1
Rumpel Shtilzchen
ПЗДЦ
1
Lored_

Не вижу в этом проблемы, если кто-то хочет играть и писать гайды как в эту игру играть за травоядного пацифиста, пускай. Пока не пытаются игру запретить, отменить, бойкотировать.

1
Олег Дудин

Они теперь уже и в игры полезли?

0
DezmondAin Grimm

Вот это уже реальный маразм.

С другой стороны - насколько же крутая играя, раз она настолько сильно подрывает у многих пердаки.

Думаю, я уже знаю игру года.Сомневаюсь что выйдет что-то лучше в этом году.

0
Clicl

Мир уже настолько деграднул, что уже даже не смешно.

0