Paper Beast Enhanced Edition посетит PS5 на пару с PS VR2 ©

Студия Pixel Reef официально объявила о переносе приключенческо-исследовательской игры Paper Beast Enhanced Edition на PlayStation 5 и PlayStation VR2. Релиз новых версий состоится уже 27 сентября.

Первоначально выпущенная в 2020 году, Paper Beast покорила игроков своей сюрреалистической экосистемой, рожденной из глубин больших объемов информации и наполненной очаровательными существами, похожими на оригами, которых создал непостижимый искусственный интеллект.

Paper Beast хвалили за инновационный игровой процесс, уникальную эстетику и оригинальный сеттинг. Оригинальная игра в настоящее время доступна в версиях для PlayStation 4, PlayStation VR, PC (Steam), Rift (Oculus Store) и VIVE (VIVEPORT).