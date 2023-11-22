Закрытое бета-тестирование Paragon The Overprime для PS5 стартует 14 декабря

Возрождённая Paragon возвращается с очередной бета-версией на PS5. Закрытое бета-тестирование Paragon: Overprime для PS5 пройдёт с 14 декабря по 7 января 2024 года. Игроки могут предварительно зарегистрироваться, чтобы обеспечить себе место, начиная с сегодняшнего дня.
Во время первого успешного закрытого бета-тестирования более 15 000 игроков приняли участие в 60 262 матчах и наработали более 164 000 часов (что эквивалентно 1,9 годам) игрового времени.
В этом новом ЗБТ будут добавлены три новых героя из версии для ПК: Моригеш, Инь и Марти из южнокорейской группы виртуальных девушек MAVE:, созданной Metaverse Entertainment. MAVE состоит из четырех виртуальных участников (SIU:, ZENA:, TYRA: и MARTY:), созданных с помощью комбинации технологий 3D-рендеринга и сканирования.
Основываясь на отзывах игроков, в предстоящем ЗБТ было внесено несколько изменений, включая альтернативную раскладку D-pad, обеспечивающую более гибкий метод управления, функцию автоматической покупки внутриигровых предметов, а также улучшения навигационной системы Dual Sense для общего удобства игроков.