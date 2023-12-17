Сюрреалистичный хоррор Paranoid получил много негативных отзывов в Steam

Paranoid, новое экстремальное хоррор-приключение от Madmind Studio, уже доступно, но, похоже, оно не очень нравится, учитывая, что всего лишь 40% отзывов в Steam положительны.
Paranoid - это психологический ужастик, рассказывающий историю Патрика Калмана, 31-летнего мужчины, потерявшего всю свою семью при загадочных обстоятельствах: родители погибли жестокой смертью, а сестра внезапно исчезла по неизвестным причинам.
Став практически затворником, Калман получает телефонный звонок от человека, который представляется его сестрой. Таким образом, его жизнь кардинально меняется.
Несмотря на интригующую завязку и привычные штрихи от разработчиков Agony and Succubus, пользователи критикуют игру за очень малое содержание (менее трех часов) и очень слабую вторую половину по сравнению с первой.
Согласно некоторым отзывам, игру можно было бы пройти менее чем за полтора часа, если бы не громоздкие головоломки, созданные специально для того, чтобы замедлить игроков.
Вдобавок к этому, в игре были бы проблемы с производительностью и множество ошибок, а также различные сбои. Все эти проблемы объясняют, почему 60% рецензий на данный момент являются отрицательными.
В любом случае, если вас все еще интересует Paranoid, то вы можете купить ее за 792 рубля.
Обидно. Первые трейлеры были крутыми. Torment от них же, можно, похоже не ждать.
Ну 3 года делать это? Судьбу Зе Дей Бефор они почти повторили. Деньги вернул за это и скачал торрент)
В здравом уме мне никогда не пришло бы в голову качать с торрента игру, за которую я вернул деньги. А зачем впустую тратить время на плохую игру? Ты здесь что-то недоговариваешь. Ибо твой коммент не логичен и не укладывается в здравой голове от слова совсем.
как раз таки логично)
3 года? Не 5?
Угарнул от одного из отзывов в стиме. Люди уже готовы дерьмо за обе щеки пихать, главное чтобы не "повесточка". Я то не спорю, что её излишне много стало в медиа, но использовать насмешку над ней как аргумент в оценки игры, это такой же зашквар, как и оценивать игру по наличию повесточки. Ну и стабильные 60 фпс на 3090 = норм оптимизон - это двойной ор)