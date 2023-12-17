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Paranoid 15.12.2023
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
6.6 73 оценки

Сюрреалистичный хоррор Paranoid получил много негативных отзывов в Steam

butcher69
Новости

Paranoid, новое экстремальное хоррор-приключение от Madmind Studio, уже доступно, но, похоже, оно не очень нравится, учитывая, что всего лишь 40% отзывов в Steam положительны.

Paranoid - это психологический ужастик, рассказывающий историю Патрика Калмана, 31-летнего мужчины, потерявшего всю свою семью при загадочных обстоятельствах: родители погибли жестокой смертью, а сестра внезапно исчезла по неизвестным причинам.

Став практически затворником, Калман получает телефонный звонок от человека, который представляется его сестрой. Таким образом, его жизнь кардинально меняется.

Несмотря на интригующую завязку и привычные штрихи от разработчиков Agony and Succubus, пользователи критикуют игру за очень малое содержание (менее трех часов) и очень слабую вторую половину по сравнению с первой.

Согласно некоторым отзывам, игру можно было бы пройти менее чем за полтора часа, если бы не громоздкие головоломки, созданные специально для того, чтобы замедлить игроков.

Вдобавок к этому, в игре были бы проблемы с производительностью и множество ошибок, а также различные сбои. Все эти проблемы объясняют, почему 60% рецензий на данный момент являются отрицательными.

В любом случае, если вас все еще интересует Paranoid, то вы можете купить ее за 792 рубля.

5
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
cuckold

Обидно. Первые трейлеры были крутыми. Torment от них же, можно, похоже не ждать.

0
Scorpion_GamePlay

Ну 3 года делать это? Судьбу Зе Дей Бефор они почти повторили. Деньги вернул за это и скачал торрент)

-1
Janekste

В здравом уме мне никогда не пришло бы в голову качать с торрента игру, за которую я вернул деньги. А зачем впустую тратить время на плохую игру? Ты здесь что-то недоговариваешь. Ибо твой коммент не логичен и не укладывается в здравой голове от слова совсем.

4
жифорсник Janekste

как раз таки логично)

-1
cuckold

3 года? Не 5?

0
кум кумич

Угарнул от одного из отзывов в стиме. Люди уже готовы дерьмо за обе щеки пихать, главное чтобы не "повесточка". Я то не спорю, что её излишне много стало в медиа, но использовать насмешку над ней как аргумент в оценки игры, это такой же зашквар, как и оценивать игру по наличию повесточки. Ну и стабильные 60 фпс на 3090 = норм оптимизон - это двойной ор)

-1