Зловещие существа и галлюцинации в релизном трейлере хоррора Paranoid

Paranoid повествует о трагической судьбе 31-летнего Патрика Калмана, жизнь которого была разрушена жестокими потерями. Его родители погибли при загадочных обстоятельствах, а любимая сестра внезапно исчезла по неизвестной причине более 10 лет назад.

Эта травма навсегда сломала психику Патрика, превратив его собственную квартиру в тюрьму, из которой он боится выходить. Однажды раздаётся звонок, и голос в трубке, похожий на голос пропавшей сестры, сообщает о её возвращении.

Это событие вынуждает Патрика вырваться из плена своих страхов и вновь столкнуться с кошмарами прошлого. Действие игры разворачивается в конце 1980-х годов. Реалистичные локации и атмосфера того времени погружают игрока в мир, населённый ужасающими существами.

Пройдя через сцены насилия и раскрыв правду о своём травматичном прошлом, герою предстоит найти ответы на вопросы о собственной судьбе и будущем.