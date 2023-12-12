Зловещие существа и галлюцинации в релизном трейлере хоррора Paranoid

Польская студия Madmind Studio выпустила релизный трейлер своего нового психологического хоррора Paranoid. Игра выйдет 15 декабря на платформах Steam и GOG.
Трейлер знакомит игроков с главным героем игры, 31-летним Патриком Калманом, чьи родители умерли жестокой смертью, а сестра пропала. Патрик страдает от паранойи и галлюцинаций, но вскоре ему придется столкнуться с реальными угрозами.
В трейлере можно увидеть мрачные улицы города, жуткие подземелья и странных существ, которые преследуют Патрика.