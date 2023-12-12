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Paranoid 15.12.2023
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
6.8 68 оценок

Зловещие существа и галлюцинации в релизном трейлере хоррора Paranoid

butcher69
Новости

Польская студия Madmind Studio выпустила релизный трейлер своего нового психологического хоррора Paranoid. Игра выйдет 15 декабря на платформах Steam и GOG.

Трейлер знакомит игроков с главным героем игры, 31-летним Патриком Калманом, чьи родители умерли жестокой смертью, а сестра пропала. Патрик страдает от паранойи и галлюцинаций, но вскоре ему придется столкнуться с реальными угрозами.

В трейлере можно увидеть мрачные улицы города, жуткие подземелья и странных существ, которые преследуют Патрика.

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