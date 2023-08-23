Раскрыта дата выхода дополнения для Park Beyond

Издатель Bandai Namco и разработчик Limbic Entertainment официально сообщили о том, что выпустят аддон Park Beyond — Beyond eXtreme 29 сентября вместе с обновлением версии 2.0.
Обновление версии будет включать улучшение производительности, переработанный поток посетителей, улучшенное модульное здание, изменение объема миссий, обновление аттракционов и многое другое, в том числе совместное использование парков и префабов с помощью mod.io, что позволит игрокам делиться своими парками и префабами друг с другом.
Аддон же предложит две новые миссии и карты, новые американские горки, девять зданий, два, двух артистов и более 250 предметов декораций.