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об игре
Party Animals 20.09.2023
Экшен, Файтинг, Инди
6.1 35 оценок

Для милых зверушек Party Animals вышло обновление 1.6.1.0 (2024.4.26), а так же сейчас проходит твич дроп

VovanVV1982
Новости

Сражайтесь с друзьями в роли щенков, котят и других пушистых существ в PARTY ANIMALS! Разберитесь с друзьями в сети и офлайн. Взаимодействуйте с миром при помощи нашего реалистичного движка. Я уже упоминал ЩЕНКОВ?

Исправление ошибок:

  • Исправлены проблемы с задержкой сервера, возникшие в SMASH.
  • Исправлена ​​ошибка в режиме «Дуэт» Black Sails, из-за которой вражеские корабли не уходили при определенных условиях в конце первой фазы.
  • Исправлена ​​ошибка в режиме Black Sails Duo, из-за которой после многократного перезапуска на экране выбора персонажа появлялся неверный пользовательский интерфейс.
  • Исправлена ​​проблема с бесконечной загрузкой при перезапуске уровня при определенных условиях в режиме Black Sails Duo.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой босс в «Изгое» не атаковал после окончания первой фазы.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой анимация перед битвой с боссом «Изгой» приводила к исчезновению стеклянной стены босса.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой тени падающих камней не исчезали при определенных условиях на второй фазе боя с боссом «Изгой».
  • Исправлена ​​ошибка в битве с боссом «Изгой», когда и игрок, и босс уничтожались, а затем возрождались, что не позволяло перейти к следующей фазе.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой экран оставался серым после возрождения в битве с боссом «Изгой».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки 100-го уровня получали ненормальный опыт за мастер-пасс.

Как получить Drop:

  1. Перейти на канал участника.
  2. Смотрите в течение 4 часа и получите награду Purple Raincoat Fluffy *1.
  3. Зайти на официальный сайт игры и прожать получение. Войти в игру.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

а так же сейчас проходит твип дроч

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