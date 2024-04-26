Для милых зверушек Party Animals вышло обновление 1.6.1.0 (2024.4.26), а так же сейчас проходит твич дроп

Сражайтесь с друзьями в роли щенков, котят и других пушистых существ в PARTY ANIMALS! Разберитесь с друзьями в сети и офлайн. Взаимодействуйте с миром при помощи нашего реалистичного движка. Я уже упоминал ЩЕНКОВ?
Исправление ошибок:
- Исправлены проблемы с задержкой сервера, возникшие в SMASH.
- Исправлена ошибка в режиме «Дуэт» Black Sails, из-за которой вражеские корабли не уходили при определенных условиях в конце первой фазы.
- Исправлена ошибка в режиме Black Sails Duo, из-за которой после многократного перезапуска на экране выбора персонажа появлялся неверный пользовательский интерфейс.
- Исправлена проблема с бесконечной загрузкой при перезапуске уровня при определенных условиях в режиме Black Sails Duo.
- Исправлена ошибка, из-за которой босс в «Изгое» не атаковал после окончания первой фазы.
- Исправлена ошибка, из-за которой анимация перед битвой с боссом «Изгой» приводила к исчезновению стеклянной стены босса.
- Исправлена проблема, из-за которой тени падающих камней не исчезали при определенных условиях на второй фазе боя с боссом «Изгой».
- Исправлена ошибка в битве с боссом «Изгой», когда и игрок, и босс уничтожались, а затем возрождались, что не позволяло перейти к следующей фазе.
- Исправлена проблема, из-за которой экран оставался серым после возрождения в битве с боссом «Изгой».
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки 100-го уровня получали ненормальный опыт за мастер-пасс.
Как получить Drop:
- Перейти на канал участника.
- Смотрите в течение 4 часа и получите награду Purple Raincoat Fluffy *1.
- Зайти на официальный сайт игры и прожать получение. Войти в игру.
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