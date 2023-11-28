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Path of Exile 2 2024 г.
7.4 119 оценок

Разработчики Path of Exile 2 подтвердили, что покажут новый геймплей на PC Gaming Show 30 ноября

monk70
Новости

PC Gaming Show: Most Wanted назначен на 30 ноября и будет включать 25 самых захватывающих ожидаемых компьютерных игр. Ожидаются новые трейлеры, анонсы и другая информация об играх. Наряду Everywhere от Build a Rocket Boy подтвержден показ геймплея Path of Exile 2 от Grinding Gear Games.

Помимо нового игрового процесса, PC Gamer также посетит офис студии, чтобы обсудить продолжение. Интересно, что это произойдёт перед трансляцией Path of Exile: Affliction в тот же день в 23:30 МСК, где директор Path of Exile 2 Марк Робертс будет присутствовать на вопросах и ответах. В любом случае, должны быть некоторые новые подробности о Восхождении Наемников.

Path of Exile 2 выйдет на ПК, а закрытое бета-тестирование запланировано на 7 июня 2024 года. Последнее будет включать в себя всю игру и будет работать на протяжении всей Лиги. Первоначально она была анонсирована как кампания для базовой игры, но теперь это отдельная игра.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

меня больше статья про "огнестрельное" оружие рассмешила да это многозарядныйарбалет который стреляет огненными стрелами

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SULIK 712

а что смешного?учитывая какие там билды строятся,ничего удивительного и смешного не вижу.То есть все что происходит в игре тебя не смущает?)

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yrroodd SULIK 712

На билд автобомбера через ХоТ над предложить МТХ Б-52,который бы MOAB скидывал.
Вот это будет нормальный огнестрел )

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wianewa

Т.е. то, что там могут оживлять мёртвых, а некоторые аж могут призывать огненные штормы или цепные молнии - это вписывается в твоё мировоззрение, а вот арбалет нет. :D

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