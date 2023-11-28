Разработчики Path of Exile 2 подтвердили, что покажут новый геймплей на PC Gaming Show 30 ноября

PC Gaming Show: Most Wanted назначен на 30 ноября и будет включать 25 самых захватывающих ожидаемых компьютерных игр. Ожидаются новые трейлеры, анонсы и другая информация об играх. Наряду Everywhere от Build a Rocket Boy подтвержден показ геймплея Path of Exile 2 от Grinding Gear Games.
Помимо нового игрового процесса, PC Gamer также посетит офис студии, чтобы обсудить продолжение. Интересно, что это произойдёт перед трансляцией Path of Exile: Affliction в тот же день в 23:30 МСК, где директор Path of Exile 2 Марк Робертс будет присутствовать на вопросах и ответах. В любом случае, должны быть некоторые новые подробности о Восхождении Наемников.
Path of Exile 2 выйдет на ПК, а закрытое бета-тестирование запланировано на 7 июня 2024 года. Последнее будет включать в себя всю игру и будет работать на протяжении всей Лиги. Первоначально она была анонсирована как кампания для базовой игры, но теперь это отдельная игра.
меня больше статья про "огнестрельное" оружие рассмешила да это многозарядныйарбалет который стреляет огненными стрелами
а что смешного?учитывая какие там билды строятся,ничего удивительного и смешного не вижу.То есть все что происходит в игре тебя не смущает?)
На билд автобомбера через ХоТ над предложить МТХ Б-52,который бы MOAB скидывал.
Вот это будет нормальный огнестрел )
Т.е. то, что там могут оживлять мёртвых, а некоторые аж могут призывать огненные штормы или цепные молнии - это вписывается в твоё мировоззрение, а вот арбалет нет. :D