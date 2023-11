Разработчики Path of Exile 2 подтвердили, что покажут новый геймплей на PC Gaming Show 30 ноября

PC Gaming Show: Most Wanted назначен на 30 ноября и будет включать 25 самых захватывающих ожидаемых компьютерных игр. Ожидаются новые трейлеры, анонсы и другая информация об играх. Наряду Everywhere от Build a Rocket Boy подтвержден показ геймплея Path of Exile 2 от Grinding Gear Games.

Помимо нового игрового процесса, PC Gamer также посетит офис студии, чтобы обсудить продолжение. Интересно, что это произойдёт перед трансляцией Path of Exile: Affliction в тот же день в 23:30 МСК, где директор Path of Exile 2 Марк Робертс будет присутствовать на вопросах и ответах. В любом случае, должны быть некоторые новые подробности о Восхождении Наемников.

Path of Exile 2 выйдет на ПК, а закрытое бета-тестирование запланировано на 7 июня 2024 года. Последнее будет включать в себя всю игру и будет работать на протяжении всей Лиги. Первоначально она была анонсирована как кампания для базовой игры, но теперь это отдельная игра.