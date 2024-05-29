Приключение на выживание Undying получило крупное обновление с новым режимом

Undying, игра на выживание, получила свое самое большое обновление с момента выхода: Kingdom Mode. Это долгожданное дополнение знаменует собой важную веху в развитии игры, предлагая игрокам новый способ погрузиться в историю Анлинг и Коди.
В Kingdom Mode игрокам больше не придется беспокоиться о том, что Анлинг превратится в зомби, и они начнут игру с Коди, получившим полное образование и готовым помочь своей матери в борьбе за выживание. У вас будет домашняя база, которую вы сможете отстроить по своему вкусу, пригласить в свой лагерь NPC, чтобы расширить сообщество, и отбивать все более жестокие волны вторгшейся нежити.
Особенности Kingdom Mode:
- Новая база и строительство: LynnBay станет вашим новым домом, который вы сможете обустроить по своему вкусу. Используйте систему строительства, чтобы создать уникальное убежище.
- Транспортировка предметов: Перевозите разнообразные предметы из мира игры, чтобы обставить свой дом.
- Исследования: Открывайте новые постройки и повышайте свой потенциал выживания, исследуя объекты, оставленные другими выжившими.
- Поселение NPC: Приглашайте NPC в свой лагерь и предоставляйте им ресурсы для расширения и укрепления вашего сообщества.
- Вторжение нежити: Готовьтесь к регулярным нашествиям зомби и защищайте свой лагерь, чтобы выжить.
- Карта мира и путешествия: Улучшайте автомобиль и открывайте новые места на карте, помогая сохранять порядок в городе Овна.
- Система заказов: Выполняйте задания NPC для получения ценных ресурсов и улучшений.
- Ресурсы и уровни: Открывайте множество сюжетных ресурсов, но помните, что они не возобновляются после истощения. Исследуйте расширенные территории, полные ресурсов и трудностей.
- Транспортные задачи: Перевозите предметы на базу с помощью тележки для дополнительного уровня сложности.
- Решения для хранения: Храните предметы в различных ящиках, разбросанных по сцене, чтобы избежать необходимости использовать погрузочные полосы.
- Наземные материалы: Больше нет анимации при подборе наземных материалов, но учтите, что предметы, оставленные на земле, исчезнут при вашем уходе.
"Мы рады представить Kingdom Mode, самое большое обновление для UNDYING", — заявил Дэвид Бревик, президент SkyStone Games. "Это обновление предлагает игрокам свежий и захватывающий опыт, позволяя им формировать свой путь выживания новыми и увлекательными способами. Это свидетельствует о том, с какой страстью Кун и команда Vanimals относятся к этой душещипательной истории о матери и сыне, оказавшихся на краю света".