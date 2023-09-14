Pathfinder: Gallowspire Survivors вышла в раннем доступе Steam ©

Pathfinder: Gallowspire Survivors от BKOM Studios в партнерстве с Paizo официально вышла в ранний доступ Steam. Откройте для себя знаменитый мир Pathfinder через совершенно новую призму. Рука об руку с верным союзником, погрузитесь в Галлоспайр и сразитесь с легендарным злодеем Тар-Бафоном в этой игре на выживание в жанре рогалик.

В глубинах Висельного Шпиля покоится опальный император-лич Тар-Бафон, один из самых древних и могущественных злодеев Следопыта. Находясь запечатанным под своим древним троном власти, он ловко планировал свое темное возвращение. Когда защитные защиты, удерживающие его, начинают выходить из строя, три бесстрашных героя окажутся на высоте, и им будет поручено отправиться в глубины Висельного Шпиля, чтобы победить Тар-Бафона и восстановить обереги, которые его запечатывают.

Вступите в роль одного из трех смелых героев и сразитесь с ужасами Гэллоспайра. Боец, Волшебник или Разбойник обладают своими сильными сторонами и талантами, которые помогут им в борьбе против Тар-Бафона. Хотя они опытные герои, задача запечатать Шепчущего Тирана слишком трудна, чтобы справиться с ней в одиночку. Выберите союзника, который будет сражаться вместе с вами, уничтожая орды нежити Тар-Бафона, собирайте и улучшайте свой арсенал заклинаний и оружия, а также уничтожайте непоколебимых боссов Гэллоспайра.

На вашем пути будет много неудач, но с помощью древнего медальона герои смогут избежать смерти и стать сильнее с каждой попыткой. Лишь тот, кто найдет в себе силы прорваться через Висельный Шпиль, сможет встретиться с Шепчущим Тираном. Но одной победы будет недостаточно, чтобы запечатать его навсегда. Героям придется противостоять ему снова и снова, чтобы выиграть миру Голариону время, необходимое для подготовки к, казалось бы, неизбежному возвращению Тар-Бафона.