Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous извинились за внедрение стороннего ПО и удалят его в следующем обновлении ©

Owlcat Games выпустила сегодня новое обновление для Pathfinder: Wrath of the Righteous, и, как оказалось, внедрила стороннее ПО для сбора и аналитики данных о пользователях. Реакция геймеров не заставила себя долго ждать, и в Steam уже занизили рейтинг игры до 64%. Разработчики поспешили извиниться и сообщили, что удалят приложение в следующем обновлении в течении суток. Вот полное обращение:

Прочитав комментарии и приняв во внимание ваши опасения, мы хотели бы принести извинения за ситуацию с обновлением AppsFlyer и лицензионного соглашения. То, что мы считали техническим изменением, вызвало серьезную озабоченность по поводу конфиденциальности среди многих наших игроков. Мы очень ценим наших игроков, поэтому сделаем следующее:

1. Мы полностью удалим AppsFlyer из Pathfinder: Wrath of the Righteous следующим обновлением, которое выпустим до завтрашнего вечера.

2. Для тех, кто уже принял новое лицензионное соглашение, все собранные данные будут удалены после выхода хот-фикса.

3. Лицензионное соглашение будет восстановлено в предыдущей редакции. Но поскольку обратные изменения это тоже изменения, мы просим вас принять “старое” соглашение ещё раз.



Наше сообщество много значит для нас, и мы не готовы жертвовать нашими с вами отношениями ради оптимизации маркетингового бюджета. Спасибо, что нашли время объяснить нам свои опасения и изложить аргументы против этого функционала. И еще раз приносим извинения за все доставленные последним обновлением неудобства.