Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous извинились за внедрение стороннего ПО и удалят его в следующем обновлении

Owlcat Games выпустила сегодня новое обновление для Pathfinder: Wrath of the Righteous, и, как оказалось, внедрила стороннее ПО для сбора и аналитики данных о пользователях. Реакция геймеров не заставила себя долго ждать, и в Steam уже занизили рейтинг игры до 64%. Разработчики поспешили извиниться и сообщили, что удалят приложение в следующем обновлении в течении суток. Вот полное обращение:
Прочитав комментарии и приняв во внимание ваши опасения, мы хотели бы принести извинения за ситуацию с обновлением AppsFlyer и лицензионного соглашения. То, что мы считали техническим изменением, вызвало серьезную озабоченность по поводу конфиденциальности среди многих наших игроков. Мы очень ценим наших игроков, поэтому сделаем следующее:
1. Мы полностью удалим AppsFlyer из Pathfinder: Wrath of the Righteous следующим обновлением, которое выпустим до завтрашнего вечера.
2. Для тех, кто уже принял новое лицензионное соглашение, все собранные данные будут удалены после выхода хот-фикса.
3. Лицензионное соглашение будет восстановлено в предыдущей редакции. Но поскольку обратные изменения это тоже изменения, мы просим вас принять “старое” соглашение ещё раз.
Наше сообщество много значит для нас, и мы не готовы жертвовать нашими с вами отношениями ради оптимизации маркетингового бюджета. Спасибо, что нашли время объяснить нам свои опасения и изложить аргументы против этого функционала. И еще раз приносим извинения за все доставленные последним обновлением неудобства.
просто уже что надо собрали и такие - УОУ УОУ извините ребят мы удалим ))) ппц трешак
Не прокатило, вычеркиваем
То есть пользователи настолько сильно не хотят улучшения будущих игр студии, что отказываются делиться с разработчиками данными? Это печально. Зря разрабы прогнулись под нытиков.
поделись данными своей кредитки - обещаю что улучшу показатели баланса )))
Главное, крупные студии итак всё это собирают просто своими средствами. А игроки хотят чтобы студия вместо разработки дополнений/следующей игры вложилась в разработку своей аналитики. Ну или же забила на хоть какую-то внятную аналитику и судила о том что игрокам хочется по словам десятков людей.
Зато о том что они играют на Windows никто не узнает!
Для многих небось ещё будет открытием, что их провайдер знает все сайты на которые они ходят, и в какие онлайн игры играют. Причём с привязкой по паспорту. Ужас, да?
Видимо все занижавшие рейтинг пользуются только кнопочными нокиями, а в интернет вообще не ходят.
Уж разработчикам таких сложных игр аналитика нужна просто позарез. Но да, раз они решили использовать для этого готовый функционал, то они просто враги всех и вся.
Вот на ужасном плейграунде подключена статистика от гугла и яндекса. На вилы их!