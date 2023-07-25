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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
8.7 741 оценка

Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили обновление удаляющее стороннее ПО

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butcher69
Новости

Как и было обещано, Owlcat Games оперативно выпустила небольшое обновление 2.1.5n для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обновление совсем небольшое и предназначено для удаления стороннего ПО, которое вызвало гнев у сообщества.

Спасибо за ожидание, теперь вы можете спокойно наслаждаться любимой игрой без каких-либо опасений. Мы надеемся вся эта ситуация никак не скажется на вашем впечатлении от игры. Мы глубоко ценим вашу поддержку и благодарим вас за честный отклик!

Изменения:

  • Приложение Appsflyer полностью удалено из игры и вся собранная информация удалена;
  • Лицензионное соглашение вернулось к своей прошлой версии. Уточняем, что обратные изменения - это тоже изменения, и просим вас принять лицензионное соглашение при запуске игры еще раз.
8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

А что оно делало?

0
TRADS80

статистику собирала.

2
-zotik- TRADS80

Тогда что в этом плохого?

3
HackerokX -zotik-

Это то же самое, что если ты устанавливаешь игру, а в комплекте с ней идет браузер Amigo. Зачем тебе сторонний софт на пк, который тебе не нужен? Многие собирают статистику без стороннего софта и это никак не мешает.

1
ТараканчЕг HackerokX

судя по divinity, статистика не бывает лишней.

Хотя тут это связано с левым ПО, а не чисто собственной разработкой...

0
ToLya383

почему оно весит 25 гб ?) если оно призвано удалить лишнее

0