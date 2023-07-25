Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили обновление удаляющее стороннее ПО

Продолжение Pathfinder: Kingmaker, в котором игроки отправляются на север Голариона в место, где открылся портал в Бездну. Именно в этом месте развернулась война между смертными и демонами. Вам необходимо бросить вызов могущественным Повелителям Демонов и закрыть портал, с помощью которого демоны осуществляют свои злые планы.