Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили обновление удаляющее стороннее ПО

Как и было обещано, Owlcat Games оперативно выпустила небольшое обновление 2.1.5n для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обновление совсем небольшое и предназначено для удаления стороннего ПО, которое вызвало гнев у сообщества.
Спасибо за ожидание, теперь вы можете спокойно наслаждаться любимой игрой без каких-либо опасений. Мы надеемся вся эта ситуация никак не скажется на вашем впечатлении от игры. Мы глубоко ценим вашу поддержку и благодарим вас за честный отклик!
Изменения:
- Приложение Appsflyer полностью удалено из игры и вся собранная информация удалена;
- Лицензионное соглашение вернулось к своей прошлой версии. Уточняем, что обратные изменения - это тоже изменения, и просим вас принять лицензионное соглашение при запуске игры еще раз.
А что оно делало?
статистику собирала.
Тогда что в этом плохого?
Это то же самое, что если ты устанавливаешь игру, а в комплекте с ней идет браузер Amigo. Зачем тебе сторонний софт на пк, который тебе не нужен? Многие собирают статистику без стороннего софта и это никак не мешает.
судя по divinity, статистика не бывает лишней.
Хотя тут это связано с левым ПО, а не чисто собственной разработкой...
почему оно весит 25 гб ?) если оно призвано удалить лишнее