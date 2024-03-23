Уютная песочница Pathless Woods отправит игроков выживать в Древнем Китае

Студия AniYa Games объявила дату выхода в раннем доступе древнекитайской песочницы с открытым миром Pathless Woods.

Игра, в которой уютный геймплей сочетается с сеттингом, вдохновленным наследием Китая, официально выйдет 3 апреля в Steam. Если вы поклонник таких игр, как Palia или My Time at Sandrock, то эта игра покажется вам идеальным коктейлем.

Вы сможете проходить испытания Pathless Woods как в одиночку, так и с тремя друзьями, среди которых будут дикие существа, борьба со стихиями и строительство сооружений для обеспечения безопасности вас и ваших товарищей.

Помимо диких животных и монстров, вам придется столкнуться со зловещим культом Джаер, который хочет испортить вам время. Pathless Woods нельзя назвать совсем уж уютной, но если вы любите немного остроты в сладком, эта игра покажется вам идеальной.

По словам AniYa, в сборке Pathless Woods для раннего доступа будут представлены такие элементы, как выживание, строительство и фермерство, основной квест, а также несколько существ и монстров. В ранней сборке также будет доступен бой с боссом.

По мере продвижения игры на этапе разработки Early Access будет появляться "все больше и больше" контента, а AniYa будет работать над исправлением ошибок и проблем, возникающих в процессе разработки. Планируется, что период раннего доступа продлится около года.