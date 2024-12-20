Для Pathologic 3 анонсирован бесплатный пролог Quarantine

Ice-Pic Lodge анонсировала Pathologic 3: Quarantine, полностью бесплатный пролог к Pathologic 3, в который можно поиграть до запуска.
Студия разработки Ice-Pick Lodge анонсировала Pathologic 3: Quarantine для ПК, бесплатный пролог к Pathologic 3, который можно будет опробовать до запуска основной игры. По словам авторов, это похоже на демоверсию, но не полностью.
Это будет что-то похожее на то, чем была The Marble Nest для Pathologic 2, то есть совершенно отдельная история, но каким-то образом связанная с историей полной игры. Quarantine покажет части игровой механики, познакомит с сюжетом и предложит более подробный взгляд на то, что нас ждет в Pathologic 3.
Конечно, Quarantine напрямую связана с основной игрой и частично пересекается с ее началом, но она также включает в себя некоторые уникальные сцены. Впервые в серии мы увидим Столицу, где находится лаборатория главного героя-ученого Даниила Данковского, который ищет секрет бессмертия.
На данный момент Pathologic 3: Quarantine еще не имеет официальной даты выхода, но ожидается, что она выйдет в 2025 году.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7/8/10/11 (64-разрядная)
- Процессор: i3 / Ryzen 5
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 20 ГБ свободного места
Рекомендуется:
- Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
- Процессор: i7 / Ryzen 7
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2070
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 20 ГБ свободного места