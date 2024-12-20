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Pathologic 3 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, От первого лица
6.2 13 оценок

Для Pathologic 3 анонсирован бесплатный пролог Quarantine

monk70
Новости

Ice-Pic Lodge анонсировала Pathologic 3: Quarantine, полностью бесплатный пролог к ​​Pathologic 3, в который можно поиграть до запуска.

Студия разработки Ice-Pick Lodge анонсировала Pathologic 3: Quarantine для ПК, бесплатный пролог к ​​Pathologic 3, который можно будет опробовать до запуска основной игры. По словам авторов, это похоже на демоверсию, но не полностью.

Это будет что-то похожее на то, чем была The Marble Nest для Pathologic 2, то есть совершенно отдельная история, но каким-то образом связанная с историей полной игры. Quarantine покажет части игровой механики, познакомит с сюжетом и предложит более подробный взгляд на то, что нас ждет в Pathologic 3.

Конечно, Quarantine напрямую связана с основной игрой и частично пересекается с ее началом, но она также включает в себя некоторые уникальные сцены. Впервые в серии мы увидим Столицу, где находится лаборатория главного героя-ученого Даниила Данковского, который ищет секрет бессмертия.

На данный момент Pathologic 3: Quarantine еще не имеет официальной даты выхода, но ожидается, что она выйдет в 2025 году.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7/8/10/11 (64-разрядная)
  • Процессор: i3 / Ryzen 5
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960
  • DirectX: Версия 11
  • Место на диске: 20 ГБ свободного места

Рекомендуется:

  • Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
  • Процессор: i7 / Ryzen 7
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2070
  • DirectX: Версия 11
  • Место на диске: 20 ГБ свободного места
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