Революционный трейлер Pax Dei: средневековый MMO от Blizzard и Remedy

В игровом мире появился новый проект, который обещает перевернуть представление о средневековых MMO. Это Pax Dei, разработанный талантливой командой из Blizzard и Remedy Entertainment. Игра предстала перед публикой в своем первом трейлере, представленном на CES 2024.
Особое внимание заслуживает применение технологии NVIDIA DLSS 3, благодаря которой игровой процесс в Pax Dei обещает быть не только красочным, но и чрезвычайно плавным. Технология искусственного интеллекта DLSS 3 от NVIDIA – это новый шаг в развитии графики игр, обеспечивающий высокое качество изображения при максимальной производительности.
Игра представляет собой смесь классических элементов MMO с новаторскими идеями. В Pax Dei игроки смогут исследовать обширный средневековый мир, строить, участвовать в битвах и создавать свои собственные истории. Уникальность игры также заключается в социальном взаимодействии между игроками, которое играет ключевую роль в игровом процессе.
Вступление в ранний доступ на PC запланировано на весну этого года, что делает Pax Dei одной из самых ожидаемых игр в 2024 году. Ожидается, что игра предложит новый уровень погружения и интерактивности, благодаря современным технологиям и опыту разработчиков из Blizzard и Remedy.
Трейлер Pax Dei уже вызвал волну восторга среди геймеров и критиков, предвещая игре большой успех. Сочетание классического средневекового стиля с передовыми технологиями делает этот проект особенно привлекательным для широкой аудитории.
Судя по 40 кадрам оптимизации не будет точно, работяги с модом FSR3 поиграют без в 4000 линейки тоже нормально)
читаешь мои мысли)
Какой то вырвиглазный контраст как в BDO.