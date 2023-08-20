Авторы Payday 3 опубликовали тизер ограбления с живыми актёрами

Разрабы Payday 3 опубликовали тизер, демонстрирующий удивительное организованное ограбление с использованием настоящих актёров и оркестровой музыки.
Творцы игры приурочили этот маленький ролик к предстоящему грандиозному мировому релизу. По всей видимости, нас ждёт впечатляющая короткометражка с живыми актёрами и настоящим банковским ограблением. Предполагается, что этот захватывающий мини-фильм покажут на открытии gamescom 2023, где, безусловно, будут присутствовать такие проекты, как:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Mirage
- Black Myth Wukong
- Call of Duty: MW3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Lords of the Fallen
- Mortal Kombat 1
- Sonic Superstars
Дата выхода Payday 3 запланирована на 21 сентября и игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также известно, что игра будет защищена системой Denuvo, и что она уже вошла в списки желаемых игр в Steam.