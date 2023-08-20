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Payday 3 21.09.2023
6.7 123 оценки

Авторы Payday 3 опубликовали тизер ограбления с живыми актёрами

Simple Jack
Новости

Разрабы Payday 3 опубликовали тизер, демонстрирующий удивительное организованное ограбление с использованием настоящих актёров и оркестровой музыки.

Творцы игры приурочили этот маленький ролик к предстоящему грандиозному мировому релизу. По всей видимости, нас ждёт впечатляющая короткометражка с живыми актёрами и настоящим банковским ограблением. Предполагается, что этот захватывающий мини-фильм покажут на открытии gamescom 2023, где, безусловно, будут присутствовать такие проекты, как:

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed Mirage
  • Black Myth Wukong
  • Call of Duty: MW3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Lords of the Fallen
  • Mortal Kombat 1
  • Sonic Superstars

Дата выхода Payday 3 запланирована на 21 сентября и игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также известно, что игра будет защищена системой Denuvo, и что она уже вошла в списки желаемых игр в Steam.

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