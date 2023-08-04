Авторы PayDay 3 показали новый геймплейный трейлер

Компании Starbreeze и Prime Matter выпустили официальный геймплейный трейлер игры PayDay 3, в котором показаны ограбления банков и ожесточенные столкновения с полицией.
PayDay 3 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дебют игры состоится 21 сентября, и она получит переведенный на русский язык текст. В описании игры в Steam указано, что в игре будет использоваться система безопасности Denuvo, что, безусловно, не понравится некоторым игрокам.
- Разработкой PayDay 3 занимается принадлежащая Starbreeze студия Overkill Software; издавать игру будет компания Prime Matter.
- В ходе игры мы возьмем на себя роль членов одноименной банды, которая за годы своего существования приобрела статус настоящей легенды. Столкнувшись с новой угрозой, гангстеры PayDay воссоединяются, чтобы сосредоточить свою деятельность в Нью-Йорке, где их ждут новые испытания, а также возможность заработать деньги.
- Главным развлечением в PayDay 3 станут ограбления, где наша задача - добыть ценности и избежать или уничтожить врагов, управляемых искусственным интеллектом. Успех будет обеспечиваться прежде всего выбором эффективной тактики, в том числе анализом навыков отдельных членов банды.
- По мере продвижения мы будем развивать своего персонажа, приобретая новые навыки и все более совершенное снаряжение, что позволит настроить его в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Миссии в PayDay 3 можно будет выполнять по-разному: от тихого подхода, быстрого открытия огня и уничтожения противника до захвата заложников.
- В игре предусмотрен как одиночный, так и кооперативный режим. В обоих случаях потребуется постоянное подключение к Интернету.
Короче, поиграл в бету 3-й части, это просто хлам полнейший. Никаких приятных впечатлений, одни разочарования. Выглядит как поделка для мобилок, багов просто море. Они ещё туда денуво выпихнули, вообще не понимаю кто ЭТО покупать будет.
Честно сказать, не очень вижу разницы между 2 частью.... Может и добавили пару прикольных фишек, но разве их нельзя было добавить во вторую? Для этого нужно делать отдельную часть))