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Payday 3 21.09.2023
6.7 119 оценок

Авторы PayDay 3 показали новый геймплейный трейлер

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butcher69
Новости

Компании Starbreeze и Prime Matter выпустили официальный геймплейный трейлер игры PayDay 3, в котором показаны ограбления банков и ожесточенные столкновения с полицией.

PayDay 3 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дебют игры состоится 21 сентября, и она получит переведенный на русский язык текст. В описании игры в Steam указано, что в игре будет использоваться система безопасности Denuvo, что, безусловно, не понравится некоторым игрокам.

  • Разработкой PayDay 3 занимается принадлежащая Starbreeze студия Overkill Software; издавать игру будет компания Prime Matter.
  • В ходе игры мы возьмем на себя роль членов одноименной банды, которая за годы своего существования приобрела статус настоящей легенды. Столкнувшись с новой угрозой, гангстеры PayDay воссоединяются, чтобы сосредоточить свою деятельность в Нью-Йорке, где их ждут новые испытания, а также возможность заработать деньги.
  • Главным развлечением в PayDay 3 станут ограбления, где наша задача - добыть ценности и избежать или уничтожить врагов, управляемых искусственным интеллектом. Успех будет обеспечиваться прежде всего выбором эффективной тактики, в том числе анализом навыков отдельных членов банды.
  • По мере продвижения мы будем развивать своего персонажа, приобретая новые навыки и все более совершенное снаряжение, что позволит настроить его в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Миссии в PayDay 3 можно будет выполнять по-разному: от тихого подхода, быстрого открытия огня и уничтожения противника до захвата заложников.
  • В игре предусмотрен как одиночный, так и кооперативный режим. В обоих случаях потребуется постоянное подключение к Интернету.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
yura_konrad

Короче, поиграл в бету 3-й части, это просто хлам полнейший. Никаких приятных впечатлений, одни разочарования. Выглядит как поделка для мобилок, багов просто море. Они ещё туда денуво выпихнули, вообще не понимаю кто ЭТО покупать будет.

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trevl312

Честно сказать, не очень вижу разницы между 2 частью.... Может и добавили пару прикольных фишек, но разве их нельзя было добавить во вторую? Для этого нужно делать отдельную часть))

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