Бета-версия соло-режима Payday 3 появится 27 июня

Спустя почти год после релиза, Payday 3 от Starbreeze наконец-то получит бета-версию соло-режима 27 июня. Запуск вместе с обновлением Boys in Blue станет предшественником офлайн-режима, который появится в этом году.
Соло-режим по сути отказывается от этапа подбора игроков, и теперь некоторые части игры работают на платформе игрока, а не на серверах разработчика. Таким образом, вам все равно нужно будет быть в сети, чтобы получить доступ к режиму и соответствующим образом обновить свой прогресс.
Как отметил глава сообщества и глобальный директор бренда Альмир Листо, бета-версия соло-режима не является:
нашим полным видением этой функции. На данный момент мы устанавливаем ее в качестве бета-версии, чтобы посмотреть, как она работает. Мы ожидаем, что производительность будет затронута, поскольку части, которые обычно загружаются нашими серверами, теперь должны будут запускаться на вашем собственном оборудовании». На данный момент, в ходе разработки, разработчик хочет «проверить, что функции работают должным образом.
В предстоящем обновлении также есть новый игровой персонаж в Кловере, два новых оружия, три маски и амулет для игры. Патч также добавляет поддержку Nvidia DLSS 3.0 и переименование снаряжения.
Как там говорится куда же вы денетесь с подводной лодки. Даже погулять в одиночку и то на онлайн поводке.
чему люди удивляются, так же было и с новыми частями call of duty и никто не ныл, щас все делают привязку к серверам чтобы сложнее было взламывать игры