У Payday 3 вдвое меньше активных игроков, чем у Payday 2

Первое впечатление чрезвычайно важно в любой сфере жизни, в том числе и в игровой индустрии. К сожалению, Stabreeze в этом плане оплошала. Ведь Payday 3 вышла на рынок в плачевном состоянии. Сначала игра была выпущена для PS5 в старой версии, которой вообще нельзя было нормально пользоваться, что вызвало огромное разочарование у фанатов, решивших купить предзаказ, чтобы поиграть в период раннего доступа. Затем, после широкого распространения, выяснилось, что практически не работает матчмейкинг, что сделало невозможным нормальный геймплей.
Таким образом, вместо нового шутера мы имеем серьезное разочарование, которое уже выливается в скудные результаты. В настоящее время в Steam у Payday 3 гораздо меньше активных игроков, чем у Payday 2. За последние 24 часа пик интереса к Payday 3 пришелся на 17 тыс. человек. Payday 2, вышедшая в 2013 году, напротив, пользовалась вдвое большим интересом: за последние 24 часа в шутер одновременно играли 35 000 поклонников.
Разработчики Payday 3 приносят извинения за возникшие проблемы и анонсировали ряд обновлений, которые внесут массу улучшений. Однако дадут ли игроки игре второй шанс после столь неудачного первого впечатления - вопрос открытый.
Они забыли что Payday 3 должна быть отдельной игрой, а не DLC с убогим интерфейсом))
Во-во. PD3 выглядит именно, что как длс ко 2й части. Даже графика не шибко вперёд ушла за столько лет. При этом PD3 не имеет фактически контента, если сравнивать с предыдущей частью.
Ну как регионлок ставить - так старбризы это легко сделали. А как сделать лобби - так это сложно, вот вам длс с палкой с гвоздями.
Там хрень наберёшь полное лобби
В топку этот симулятор платных длс.