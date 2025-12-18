В PEAK вышло зимнее обновление с заснеженными картами и праздничным контентом

Разработчики PEAK выпустили зимний патч 1.50.a, который добавил в игру праздничное оформление и сезонные изменения окружения. Обновление приурочено к зимним праздникам. Главным нововведением стал снег, который покрыл практически все биомы на карте. Исключением осталась лишь Кальдера. Кроме того, на картах появились снежные насыпи: с ними можно взаимодействовать и лепить снежки.

Праздничные изменения затронули и лобби — вестибюль аэропорта украсили тематическими декорациями. Параллельно разработчики обновили магазин Steam Points, где стали доступны новые анимированные стикеры, рамки для аватаров, фоны профиля, а также специальный загрузочный экран, оптимизированный под Steam Deck.

Команды Aggro Crab и Landfall также сообщили, что патч 1.50.a станет последним обновлением PEAK в этом году. После шести месяцев активной работы студии уходят на паузу, а новый контент начнет выходить уже в 2026 году. При этом разработчики подчеркнули, что дальнейшие патчи будут выходить реже.