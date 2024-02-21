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Pentiment 15.11.2022
Адвенчура, Логические, Квест, Средневековье
6.9 47 оценок

Pentiment анонсирована для Nintendo Switch. Релиз завтра, 22 февраля

monk70
Новости

После множества слухов, Pentiment от Obsidian Entertainment анонсирована для Nintendo Switch. Объявление прозвучало во время недавней презентации Nintendo Direct: Partner Showcase, игра выйдет на платформе 22 февраля.

Pentiment — это 2D-приключенческая ролевая игра с боковой прокруткой. В неё игроки управляют художником Андреасом Малером в Верхней Баварии XVI века, когда он оказывается замешанным в различных убийствах. Сбор улик и свидетельских показаний имеет ключевое значение, поскольку вы исследуете жизнь горожан и в конечном итоге выясните, кто убийца.

В зависимости от принятых решений и даже навыков, выбранных для Андреаса, каждая загадка может разыграться по-разному. Действие Pentiment длится более 25 лет, в ходе которых также происходят различные заговоры и исторические события. Игра также отличается неортодоксальным художественным стилем, соответствующим эстетике того времени.

Pentiment также доступна для Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

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