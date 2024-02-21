Pentiment анонсирована для Nintendo Switch. Релиз завтра, 22 февраля

После множества слухов, Pentiment от Obsidian Entertainment анонсирована для Nintendo Switch. Объявление прозвучало во время недавней презентации Nintendo Direct: Partner Showcase, игра выйдет на платформе 22 февраля.

Pentiment — это 2D-приключенческая ролевая игра с боковой прокруткой. В неё игроки управляют художником Андреасом Малером в Верхней Баварии XVI века, когда он оказывается замешанным в различных убийствах. Сбор улик и свидетельских показаний имеет ключевое значение, поскольку вы исследуете жизнь горожан и в конечном итоге выясните, кто убийца.

В зависимости от принятых решений и даже навыков, выбранных для Андреаса, каждая загадка может разыграться по-разному. Действие Pentiment длится более 25 лет, в ходе которых также происходят различные заговоры и исторические события. Игра также отличается неортодоксальным художественным стилем, соответствующим эстетике того времени.

Pentiment также доступна для Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.