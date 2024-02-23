Pentiment нацелена на 120 кадров в секунду на PS5

Сообщается, что приключенческая ролевая игра Pentiment, разработанная Xbox Game Studios и Obsidian Entertainment, на PS5 работает с частотой кадров 120 кадров в секунду.

Игра теперь доступна на платформах PlayStation в рамках новой инициативы Microsoft по переносу некоторых собственных игр на конкурирующие платформы. Один зоркий игрок заметил, что Pentiment нацелена на частоту кадров 120 кадров в секунду на PS5, и отправился на Reddit, чтобы поделиться своими выводами. Он снял два закадровых видео: одно с частотой 60 Гц, а другое с частотой 120 Гц.

Покадровый анализ закадровых видео, сделанных пользователем Reddit, показывает, что Pentiment действительно можно заставить работать с более высокой частотой кадров на PS5, поскольку видео, снятое с частотой 120 Гц, обновляет контент ровно в два раза быстрее, чем первое, снятое с частотой 60 Гц.

Это довольно удивительно не потому, что PS5 не способна запускать технически скромную игру с более высокой частотой кадров, а потому, что игра работает со скоростью только 60 кадров в секунду на собственных консолях Microsoft Xbox Series X|S. Возможно, Obsidian Entertainment выпустит обновление, которое позволит версии Xbox Series X, по крайней мере, соответствовать частоте кадров версии для PS5. Разработчик еще не признал это несоответствие между версиями консолей PS5 и Xbox Series.

Pentiment доступна на платформах Windows, Xbox One и Xbox Series X/S, а с недавних пор — на Nintendo Switch, PS4 и PS5.