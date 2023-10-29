Стал доступен неофициальный порт Perfect Dark с Nintendo 64 с поддержкой мыши, широкоэкранного режима, 60 к/с

Perfect Dark — классический шутер от первого лица от Rare, разработчиков других замечательных игр для Nintendo, таких как Donkey Kong Country, Battletoads и Banjo-Kazooie. Это своего рода продолжение Goldeneye 007, которое имело большое значение для консольных шутеров. Теперь вы можете бесплатно получить неофициальную версию для ПК.

Эта неофициальная версия Perfect Dark для ПК в основном работает хорошо. Есть некоторые ошибки, но нет проблем, нарушающих игру. Но что наиболее важно, так это то, что в неё есть как однопользовательский, так и многопользовательский режимы с разделенным экраном. Таким образом, вы можете наслаждаться всей игрой без каких-либо серьезных проблем.

Perfect Dark для ПК позволяет вам использовать мышь, чтобы осмотреться, работает на широкоэкранных мониторах, позволяет использовать базовые моды и даже изменять поле зрения (FOV). Плюс она работает плавно при 60 кадрах в секунду.

Чтобы играть в Perfect Dark на ПК, вам понадобится оригинальный ROM-файл Nintendo 64. Если он у вас есть, вы можете загрузить последнюю версию порта для ПК по этой ссылке.

Команда, стоящая за этим проектом, внесла несколько интересных изменений в его последнюю версию. Добавили расширенное меню для всех новых настроек и добавили специальную клавишу для приседания и стояния на коленях. Они также реализовали эффекты размытия, центрировали опцию HUD и улучшили поддержку контроллера Xbox.