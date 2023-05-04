Начался первый закрытый бета-тест Perfect New World ©

Сегодня стартовал первый бета-тест MMORPG Perfect New World.



Доступ к ЗБТ получили люди, которые сначала зарегистрировались для участия в тестировании (заполнив соответствующую анкету до 23 апреля), а затем были выбраны путем лотереи (их приглашения были разосланы вчера). Остальным придется ждать ЗБТ2 или, возможно, открытой беты, которая должна начаться... ну, когда нибудь.



Бета-тестирование находится под NDA, но когда это кого-то останавливало в сливе геймплейных кадров?