Perfect New World TBA
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Начался первый закрытый бета-тест Perfect New World

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R_Mor
Новости

Сегодня стартовал первый бета-тест MMORPG Perfect New World.

Доступ к ЗБТ получили люди, которые сначала зарегистрировались для участия в тестировании (заполнив соответствующую анкету до 23 апреля), а затем были выбраны путем лотереи (их приглашения были разосланы вчера). Остальным придется ждать ЗБТ2 или, возможно, открытой беты, которая должна начаться... ну, когда нибудь.

Бета-тестирование находится под NDA, но когда это кого-то останавливало в сливе геймплейных кадров?

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