В Perfect World вышло обновление "Песнь Прилива" - появился класс "Бард"

Astrum Entertainment объявила о запуске сервера «Оберон» и выходе обновления «Песнь Прилива» в Perfect World.

В MMORPG появился новый сервер «Оберон», на котором геймеров ожидает уникальная система поощрений за активность, ускоренная прокачка и игровые события. На локации действуют «рейты» и «Печати наследия», которые увеличивают получение опыта и духовного знания за победу над врагами. Игроки могут принять участие в марафонах развития и заработать награды — камни для «Небесного жребия», костюм и титул.

«Песнь Прилива» привнесла в Perfect World новый игровой класс — Бард, который относится к расе амфибий. Это магический персонаж, использующий цинь и меч, а также способен поддерживать союзников и наносить значительный урон.

Вместе с выходом обновления в MMORPG появилась новая возможность — теперь игроки могут сменить класс, сохранив при этом большую часть прогресса персонажа. Это позволит геймерам опробовать Барда уже сейчас.

Разработчики Perfect World также снизили требования для участия в PvP-битвах, ослабили самые сложные подземелья и добавили новые цепочки заданий в «Хрониках героев».