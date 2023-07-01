Стильный кооперативный боевик PERISH обзавёлся новым контентом Exodus ©

PERISH: Exodus — это совершенно бесплатное обновление контента, побочный квест в Царствах Анемоев, четырех основных ветров, формирующих очертания подземного мира. Познакомьтесь с разведчиком Продромосом, проворным союзником, который проведет вас через четыре новых и неизведанных царства, полных опасностей окружающей среды: палящего солнца пустыни, обжигающе холодных ледников, ядовитых паров и бурных бурь.

С помощью Разведчика соберите четыре осколка Щита Эгиды, соберите их в Литейной Вультура и бросьте вызов древней легенде в битве невероятных масштабов. Кроме того, следите за скрытыми сундуками со свежим оружием.

Сражайтесь с огнём огнём, используя Pyrius Launcher, здоровенную гранатомётную пушку. Отбросьте врагов мощным порывом ветра, когда найдете потерянное копье Продромоса, Лонхи. Удвойте свою огневую мощь с помощью двуручного Syntithemi, потому что два револьвера лучше, чем один.

Перековайте Aegis в Foundry of Vulturus и испытайте уникальный наступательный щит, отражающий пагубные лазерные лучи ваших врагов дальнего боя. Возьмите свое новое оружие в основную кампанию, чтобы серьезно улучшить огневую мощь и добраться до загробного мира с большей легкостью, чем когда-либо прежде.

PERISH доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.