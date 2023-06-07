Persona 3 13.07.2006
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Atlus обновила домен предполагаемого ремейка Persona 3

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butcher69
Новости

После недавних обновлений домена "P5T", домен "P3RE.JP", зарегистрированный 15 марта 2023 года, сегодня, 7 июня 2023 года, получил аналогичные обновления. Это намекает, что анонс все ближе.

Домен P3RE.JP, по многочисленным предположениям и слухам, связан с предстоящим ремейком Persona 3, кадры из которого просочились в апреле этого года.

Как и в случае с P5T.JP и всеми предыдущими обновлениями домена, домен был перенесен с Onamae на серверы имен Amazon, которые обычно используются для доменов Atlus.

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