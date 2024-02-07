Atlus была "крайне осторожна" с изменениями Persona 3 Reload: "Хорошие вещи не устаревают со временем"

Persona 3 Reload - это точный ремейк оригинала 2006 года, и он был хорошо встречен как игроками, так и критиками. Но, учитывая, что ремастированная Persona 3 Portable вышла в Steam только в прошлом году, можно задаться вопросом, почему Atlus решила вернуться к этому исходному материалу так скоро.

В интервью PC Gamer, переведенном сотрудниками Atlus West, генеральный продюсер команды Persona Казухиса Вада сказал, что Persona 3 заслужила обновление Reload, чтобы дать современной аудитории возможность насладиться ее звездной историей на современных технических средствах, и что злодеи Strega заслужили больше времени под солнцем (и в Темный час).

Хорошие вещи не устаревают со временем, а величие не исчезает. Поэтому я подумал, что не только для нас, но и для потомков необходимо сохранить историю и игровой опыт Persona 3 в том состоянии, в котором им можно было бы наслаждаться на сегодняшних технических характеристиках - уровне Persona 5 Royal - и аппаратном обеспечении.

Сильные результаты Persona 5 Royal только укрепили это желание. "Мы чувствовали, что многие из этих фанатов играют в серию впервые", - сказал Вада. "Поэтому мы хотели, чтобы они, а также фанаты, игравшие в оригинальную Persona 3, смогли получить от игры максимальное удовольствие".

Графика, звуковые дорожки и боевые системы были обновлены в соответствии с современными стандартами. Сюжет остался прежним, с несколькими заметными изменениями. Летние пляжные сцены, которые критиковали за сексизм и трансфобию, были смягчены.

В рамках нашей политики по созданию ремейка, направленной на создание natsukashiku mo atarashii [ностальгической, но новой] Persona 3 при создании Reload, мы очень тщательно выбирали области, которые необходимо изменить, и способы их корректировки. Персонажи и декорации оригинала остались практически нетронутыми. Основные персонажи и дизайн, основанный на исторической обстановке - например, сотовые телефоны — это те области, где мы хотели остаться верными оригиналу. Что касается изменений и мелких корректировок, то мы постарались сохранить первоначальное впечатление от Persona 3 и придать ей свежий вид настоящего.

Одним из главных исключений стало усиление интригующих сюжетных линий банды Strega.

"То, что я хотел сделать еще со времен создания оригинальной Persona 3, но так и не смог - я хотел расширить представление о Strega", - сказал он.

Злодеи Strega, чье имя в переводе с итальянского означает "ведьма", — это трио пользователей Persona, как и главные герои, но их силы были созданы искусственно. Они стремятся сохранить Темный час и его смертоносные Тени, чтобы сохранить свои собственные силы. В Reload они изображены гораздо более тонко, чем в оригинале.

Они — очень увлекательная и загадочная группа врагов. Я хотел передать их суть и идеологию, чтобы наши фанаты почувствовали катарсис истории, углубившись в тему.