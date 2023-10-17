Atlus выпустила свежий трейлер Persona 3 Reload с весельчаком Джунпей Иори ©

Компания Atlus выпустила новый трейлер к предстоящей игре Persona 3 Reload, в котором представлен один из членов партии - Джунпей Иори. Он появится в начале игры в качестве члена S.E.E.S. В бою он атакует с близкого расстояния мечом, а его Персона, Гермес, обладает сродством к огню.

Persona 3 Reload - это ремейк, который призван передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3 благодаря усовершенствованному геймплею, сюжету и персонажам. Главный герой учится в школе Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.