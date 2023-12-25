"Дзюнпей, пора варить!": Забавный фанатский трейлер Persona 3 Reload представляет Уолтера Уайта

Persona 3 Reload - одна из самых ожидаемых игр, выходящих в следующем году. Это полный ремейк знаменитой JRPG с командой S.E.E.S., и пока что все в игре выглядит замечательно. Atlus выпустила множество трейлеров, чтобы пропиарить игру, и в этих рекламных роликах были представлены персонажи, актеры озвучки, социальные связи и многое другое. Теперь же забавный фанатский трейлер представляет Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие" в Persona 3 Reload в качестве персонажа для социальной связи.

Трейлер особенно хорош тем, что он безупречно повторяет стиль рекламных материалов Atlus. В трейлере использована игровая 3D-модель Хайзенберга, которая выглядит реалистично, а также неплохой 2D-арт Уолтера Уайта, чтобы повторить культовый стиль диалогов Persona.

В фан-трейлере также используется ИИ, который почти идеально повторяет голос актера Брайана Крэнстона. Самое интересное, что вместо обычной социальной связи в трейлере Уолтер Уайт присоединяется к S.E.E.S. в борьбе с тенями. Он также учит детей, таких как Дзюнпей, "варить".

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года. Игра выйдет на PlayStation, Xbox и PC, а также будет доступна по программе Xbox Game Pass с первого дня.