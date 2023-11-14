Хороший мальчик Коромару в новом трейлере Persona 3 Reload

Компании Atlus и Sega выпустили новый трейлер к игре Persona 3 Reload. Продолжая серию трейлеров, демонстрирующих компаньонов и социальные связи игры, новый трейлер рассказывает о Коромару, и вы можете посмотреть его ниже.

Коромару - это собака, обладающая своим характером и набором способностей, обусловленных ее Персоной - Цербером. Как и в случае с другими компаньонами в Persona 3 Reload, игроки смогут проводить время с Коромару, улучшая свои отношения с собакой.

В преддверии выхода игры 2 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One Persona 3 Reload обзавелась большим количеством трейлеров. Ранее в этом месяце был показан еще один компаньон - Фуука Ямагиши, которая занимается наложением баффов во время боя и сканированием слабых мест Теней.