Застенчивая Фуука Ямагиши в геймплейном трейлере Persona 3 Reload

Компания Atlus опубликовала новый трейлер к предстоящей Persona 3 Reload, в котором представлен один из членов партии - Фуука Ямагиши. Она появляется примерно в середине сюжета игры и в итоге становится членом S.E.E.S. Однако она не является игровым персонажем, а выступает в роли навигатора группы при прохождении Тартара. Ее Персона, Люсия, существенно помогает в этом.

Persona 3 Reload - это ремейк, который призван передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в среднюю школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.