Компания Atlus опубликовала новое закулисное видео Persona 3 Reload с актерами озвучки оригинальной игры

Компания Atlus West опубликовала новое закулисное видео Persona 3 Reload, в котором показан английский актерский состав оригинальной игры. В частности, в ролике представлены следующие актеры оригинальной озвучки с различными комментариями, касающимися персонажей и их ролей.

В первой части закулисного видеоролике показаны актеры, озвучивающие главного героя, Юкари и Дзюнпея. Затем идут актеры отвечающие за голоса Кена, Айгис и Фууки. И завершают ролик актеры подарившие голос Синдзиро, Акихико и Мицуру.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в старшую школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью своих способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.