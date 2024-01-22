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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Ролевая
8 150 оценок

Persona 3: Reload может выйти на Nintendo Switch в будущем

butcher69
Новости

До выхода Persona 3 Reload на консолях текущего поколения, а также на консолях прошлого поколения и ПК осталась всего полторы недели. Несомненно, одним из моментов, который привлек наибольшее внимание к анонсу этого долгожданного ремейка, стал тот факт, что версия для Nintendo Switch не выйдет.

Журналисты французского издания задали вопрос о том, как обстоят дела с версией для Nintendo Switch геймдиректору и продюсеры иры. Хотя ответ Такуи Ямагучи Рёты Ниицумы был несколько неоднозначным, они намекнули, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда их новая игра придет на родину Марио.

С тех пор как мы начали разрабатывать концепцию Persona 3 Reload, мы решили, что версии для Nintendo Switch не будет. Конечно, идея есть, но нужно обсудить ее с командой и узнать, что они думают по этому поводу, а там посмотрим, что получится.

Выход Persona 3 Reload запланирован на 2 февраля на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC, причем в рамках тесных отношений Sega с Microsoft игра будет доступна по Game Pass в первый день.

4
3
Persona 3: Reloaded
13.07.2006
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

хотелось бы конечно

0
r23dom

васаби им а не персону, пусть сначала Shin Megami Tensei V на пк выпустят

0
Wolfenstein

прям боюсь ошибиться про Марио писать, типа неужели еще одна игра без него на Марио приставке ? или Марио там под кодовым именем Персона Тры ?

-6