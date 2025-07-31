Persona 3 Reload выходит на Nintendo Switch 2 этой осенью

Persona 3 Reload официально анонсирована для Nintendo Switch 2 и выйдет 23 октября 2025 года.

Изначально вышедшая в 2024 году, игра быстро завоевала сердца поклонников благодаря обновлённой графике, переработанным механикам и глубокой сюжетной составляющей.Теперь же нас ждёт полноценный релиз на новой консоли от Nintendo — с оптимизированным управлением, улучшенной производительностью, полной поддержкой всех функций Switch 2 и возможностью комфортной игры как в портативном, так и в стационарном режиме.