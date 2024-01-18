Ремейк Persona 3 на выходе получит 7 дополнений

Меньше двух недель остается до выхода долгожданной обновленной версии культовой японской ролевой игры Persona 3. В преддверии близкого релиза разработчики из студии Atlus представили дополнительный контент к проекту, который можно будет приобрести отдельно. Persona 3: Reloaded на момент релиза получит целых семь дополнений разного вида, которые позволят игрокам подчеркнуть свой индивидуальный стиль.

Как сообщается, все представленные дополнения для Persona 3: Reloaded посвящены исключительно косметическим изменениям в игре. Каждое DLC позволит игрокам изменить свой внешний вид и звуковое сопровождение при исследовании и сражениях в Тартаросе, а также разблокировать особые Персоны, которые можно комбинировать и использовать в бою.

Всего представлены три комплекта дополнительных костюмов, включающих различные наряды для героев, а также три коллекции персон и одно дополнение с заменой фоновой музыки в игре. Их общая стоимость составляет 4180 йен.

Persona 3 Reload будет доступна для игры на ПК и консолях уже 2 февраля.