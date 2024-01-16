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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Ролевая
8 148 оценок

Совсем скоро в Xbox Game Pass добавят Palworld, Persona 3 Reload, F1 23 и многое другое

butcher69
Новости

Microsoft анонсировала новые игры, которые появятся в Xbox Game Pass во второй половине января и самом начале февраля, в том числе Palworld, Persona 3 Reload, F1 23 и многое другое.

Доступно сегодня

18 января

19 января

  • Palworld (облако, консоль и ПК)

25 января

30 января

  • Brotato (облако, консоль и ПК)

2 февраля

Покинут сервис 31 января

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Persona 3: Reloaded
13.07.2006
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