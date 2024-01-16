Совсем скоро в Xbox Game Pass добавят Palworld, Persona 3 Reload, F1 23 и многое другое

Microsoft анонсировала новые игры, которые появятся в Xbox Game Pass во второй половине января и самом начале февраля, в том числе Palworld, Persona 3 Reload, F1 23 и многое другое.
Доступно сегодня
- Those Who Remain (облако, консоль и ПК)
18 января
- Turnip Boy Robs a Bank (облако, консоль и ПК)
- F1 23 (консоль и ПК)
19 января
- Palworld (облако, консоль и ПК)
25 января
- Go Mecha Ball (облако, консоль и ПК)
30 января
- Brotato (облако, консоль и ПК)
2 февраля
- Persona 3 Reload (облако, консоль и ПК)
Покинут сервис 31 января
- Hitman: World of Assassination (облако, консоль и ПК).