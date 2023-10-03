Свежий трейлер ремейка Persona 3 посвящён главному герою ©

Компания ATLUS решила устроить небольшое знакомство с протагонистом в обновленной версии Persona 3. В открытый доступ был опубликован новый трейлер ремейка с демонстрацией главного героя и его возможностей во время битвы. Кроме того, свежий ролик позволяет оценить некоторые сцены с изучением игрового мира в Persona 3 Reload.

Ключевым персонажем в Persona 3 Reload выступит молодой парень, который только что стал студентом по обмену в Старшей Школе Геккоукан. С момента своего переезда в новое общежитие он становится свидетелем странных событий, которые открывают перед ним совершенно новый мир и приключения.

В английской версии Persona 3 Reload главного героя будет озвучивать Алекс Ле, который известен по Street Fighter 6 и Final Fantasy VII Remake. В японской версии игры протагонисту подарит голос Акира Ишида.

Ремейк Persona 3 запланирован к релизу на 2 февраля для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.