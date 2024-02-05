В файлах Persona 3 Reload нашли информацию о будущих DLC и Expansion Pass

Новый датамайн ролевой игры Persona 3 Reload от Sega и Atlus раскрыл планы на будущие DLC, а также Expansion Pass.
Пользователь ruinedstego поделился подробностями из нового датамайна файлов Persona 3 Reload, раскрыв планы по созданию будущих DLC и набору дополнений. Судя по информации, в будущем игра получит 6 новых
DLC.
Содержание набора дополнения Persona 3 Reload можно увидеть ниже.
- Набор для исследования
- Набор музыки из P4G
- Набор музыкииз P5R
- Набор музыки для Бархатной Комнаты
- Набор костюмов из Бархатной Комнаты
- Эпизод Айгис (The Answer)
- Набор музыки из Эпизода Айгис (The Answer)
Ранее пользователь Twitter/X MbKKssTBhz5, известный своими утечками информации об играх Atlus, сообщил, что Persona 3 Reload в будущем получит DLC, содержащее The Answer. По словам утечки, для Persona 3 Reload запланировано несколько DLC, и они выйдут в течение текущего финансового года. Он упомянул, что текущий план DLC для игры построен по образцу DLC для других игр Sega, таких как Lost Judgment. Эти новые данные согласуются с информацией, предоставленной сегодняшней утечкой.
Сега любит с лошков бабки за всякое барахло стричь.
Вроде как переиздание, неужели нельзя сразу все сделать, типо для полного издания припасли?