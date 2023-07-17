Слух: новый файтинг по серии Persona находится в разработке ©

В ближайшие годы поклонники Persona будут очень заняты: Persona 5 Tactica выйдет этой осенью, а Persona 3 Reload - в начале 2024 года. Ходят слухи, что в конце 2024 г. будет выпущена Persona 6, которая может стать временным эксклюзивом для PS5, однако официального анонса пока не последовало.

Если этого недостаточно, то, по слухам, в разработке находится новый файтинг Persona. По словам инсайдера MbKKssTBhz5 (более известного под ником Im A Hero Too, который разгласил название Persona 3 Reload), она "сильно изменилась по сравнению с 2015 годом. Я не думаю, что она будет похожа на оригинальную концепцию. Было время, когда люди волновались".

Предполагается, что это спин-офф Persona 5, и игра будет похожа на Persona 4 Arena и ее продолжение Persona 4 Arena Ultimax. В последней также присутствовали персонажи из Persona 3, но пойдет ли потенциальный файтинг Persona 5 по тому же пути, пока неизвестно.

Тем временем Persona 5 Tactica выходит 17 ноября для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch, а также в первый день для Game Pass.