Persona 4 Revival будет защищена Denuvo

Вчера у Persona 4 Revival, ремейка оригинальной игры, появилась страница в Steam. На ней указано, что игра будет защищена Denuvo - как и предыдущие игры Atlus.

В свою очередь игроки остались не слишком довольны известием о наличии Denuvo. Пользователи с иронией отмечают, что Atlus еще даже не представила полноценный геймплей игры, зато уже оповестила о наличии защиты, хотя у игры еще и близко нет даты релиза - сразу видны приоритеты компании.

Persona 4 Revival выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.