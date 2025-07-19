Persona 4 Revival будет защищена Denuvo

Вчера у Persona 4 Revival, ремейка оригинальной игры, появилась страница в Steam. На ней указано, что игра будет защищена Denuvo - как и предыдущие игры Atlus.
В свою очередь игроки остались не слишком довольны известием о наличии Denuvo. Пользователи с иронией отмечают, что Atlus еще даже не представила полноценный геймплей игры, зато уже оповестила о наличии защиты, хотя у игры еще и близко нет даты релиза - сразу видны приоритеты компании.
Persona 4 Revival выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не довольны - тогда пусть не берут. Мне тоже дерьнуво не особо нравится, она жрет ресурсы ПК, а они у меня не резиновые. Поэтому я еще ни одной игры с дерьнуво не покупал и не планирую в ближайшее время.
Пк 5 +- летней давности не почувствуют этот жор, а твоя 15 летняя помойка да чувствует
Я почему те недавно написал, что софт должен быть бесплатным - Пушкин, Достоевский, Бах, Ван Гог не за деньги писали
Почему Перельман отказался от нобелевской - как только гений начинает за свои работы получать деньги, он скатывается в попсу и начинает делать деpьмo
Отличная новость , я в это все равно играть не буду.
Кто вообще в этот кал про школьников играет? Качала и 5-ую и реФантазию, знатный кал с коридорами из 2000-х
Игры шикарные, особенно 5, вы не фанат но обсираете типичные Хейтеры
Да что вы говорите, что за мода у молодежи, любую критику хейтом называть. Как удобно, если не хвалишь-ты хейтер. Попахивает терпилоидностью. Или я что-то не так сказала? К примеру та же тейлс арисе намного лучше играется персоны, я ее всю прошла. И вообще, вся линейка тейлс выглядит куда лучше этой фигни про школьников. Даже старенькая берсерия. Хоть там тоже бесячие каридоры и графика их 00-х.
Вообще не понимаю, откуда столько хайпа вокруг этой персоны. Игра явно не заслуживает такого. Ничего в ней исключительного нет.
Он имеет ввиду, что ты обесцениваешь мнение тех кому понравилась. Игра не обязана каждому нравится
Одно дело написать "мне не зашло/мне не понравилось"
Другое "играл кал и кто в нее играет"
Худшей игре
Худшая защита
Ржу , пошаговая ещё и с Денуво...:)
Потому что персона, расхайпленная шняга. Хомяки все равно купят.
Что - то игр с дэнувой много выходит🤔 Это не по законам народного гейминга✍️ Так ещё и ресурсов от железа не хило так поглощает. // Nvidia Power
Пох, хоть в каждую игру вставляйте денуво, как то значимо на продажи это не повлияет ни в положительную сторону, ни в отрицательную
На это г..... ещё и Дуню?! Даром не
Ожидаемо, это же Sega.
Денуво им походу какие то скидки делает или вовсе бесплатно ставит, раз они на всякий мусор защиты внедряют. Я лично и бесплатно не стал бы это качать