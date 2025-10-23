HoYoverse запускает закрытое бета-тестирование симулятора жизни Petit Planet

HoYoverse, ранее известная как miHoYo, объявила о старте закрытого бета-тестирования своего нового проекта — космического симулятора жизни Petit Planet. «Уютное тестирование» начнётся 7 ноября и будет доступно на ПК и iOS. Игроки смогут зарегистрироваться через официальный сайт, заполнив небольшой опрос, после чего ограниченное количество участников получит доступ к бета-версии.

Petit Planet предлагает уникальный опыт, превращая планеты игроков в живые творческие холсты. Под слоганом «Соткай свои мечты под звездами» проект сочетает элементы симулятора, социального взаимодействия и исследования. Игрокам предстоит выращивать собственные планеты, устанавливать связи с другими планетами и взаимодействовать с уникальными Соседями, каждый из которых несёт собственные истории и мечты. Жизненная сила планеты, Лука, растёт по мере углубления связей и процветания мира, формируя разнообразные ландшафты и наполняя планету энергией.

Игровой процесс Petit Planet насыщен творческими и исследовательскими элементами. Игроки смогут заниматься фермерством под звездами, рыбачить в хрустальных водах, исследовать пляжи в поисках редких ресурсов и создавать рецепты из смелых комбинаций ингредиентов. Соседи, приглашённые на планету, становятся надёжными спутниками во время Звёздных путешествий на неисследованные островки, помогая открывать новые возможности и углублять социальные связи.

Закрытое бета-тестирование «Уютное тестирование» позволит игрокам исследовать социальный аспект игры на Галактическом Базаре — месте, где жители планет могут встречаться, знакомиться, участвовать в мини-играх с кооперативным ритмом, синхронизируя танцы и создавая атмосферу общей радости. HoYoverse активно развивает мультиплатформенный и социальный геймплей, чтобы позволить игрокам свободно объединяться в совместные приключения и укреплять связи под сияющими звёздами.

Petit Planet обещает стать первым крупным проектом HoYoverse в жанре симулятора жизни, где творчество, общение и исследование объединены в одной увлекательной космической вселенной. Закрытая бета начнётся 7 ноября — зарегистрироваться можно на официальном сайте.