Полная версия Phantom Abyss выйдет 25 января

Асинхронная многопользовательская игра-рогалик Phantom Abyss выйдет из раннего доступа и выйдет на Xbox Series и ПК в Steam и Humble Store 25 января, объявили издатель Devolver Digital и команда разработчиков WIBY.
Phantom Abyss впервые была выпущена в раннем доступе для ПК 21 июня 2021 года, а 20 октября 2022 года — Game Preview для Xbox Series. Она также доступна в Xbox Game Pass.
Новые функции, добавленные в версию 1.0, включают:
- Переработка режима приключений. Режим приключений был полностью переработан, предоставляя исследователям выбор из серии храмов для исследования, каждый из которых имеет определенный кнут, реликвию и серию испытаний, которые нужно преодолеть.
- Новый режим «Бездна» — основной режим Phantom Abyss, ранее называвшийся «Классическим режимом», в котором игрокам предлагается войти в храм, пройти через все четыре области внутри и в конце собрать реликвию. Только один человек сможет завершить каждый храм, поэтому время (и навыки) имеют решающее значение.
- Изменения кнута: кнуты больше не несут проклятий и открываются при игре в режиме приключений, а скины кнутов можно получить в награду за участие в испытаниях, вступающих в игру.
О как же мы долго ждали. Это лучшее после GTA 6