Полная версия Phantom Abyss выйдет 25 января

Асинхронная многопользовательская игра-рогалик Phantom Abyss выйдет из раннего доступа и выйдет на Xbox Series и ПК в Steam и Humble Store 25 января, объявили издатель Devolver Digital и команда разработчиков WIBY.

Phantom Abyss впервые была выпущена в раннем доступе для ПК 21 июня 2021 года, а 20 октября 2022 года — Game Preview для Xbox Series. Она также доступна в Xbox Game Pass.

Новые функции, добавленные в версию 1.0, включают: