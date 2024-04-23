Состоялся релиз шутера Phantom Fury на ПК

Phantom Fury, шутер от первого лица, вдохновленный роуд-муви, с Шелли «Бомба» Харрисон из Ion Fury в главной роли, разработанный Slipgate Ironworks и изданный 3D Realms, начиная с сегодняшнего дня доступен на ПК в Steam. Ожидается, что Phantom Fury выйдет на PS4|5, Xbox One и Xbox Series X|S 30 мая этого года.
Через несколько лет после событий Ion Fury Шелли возвращается в новое взрывное приключение. Теперь, обладая смертоносной бионической рукой, Шелли отправляется на опасную охоту, чтобы найти Ядро Демона — смертоносный артефакт с непостижимой разрушительной силой. Не останавливайтесь ни перед чем, чтобы найти все возможные улики и не допустить попадания артефакта в смертельные руки.
Мчитесь по улицам Чикаго или поднимайте пыль в Альбукерке во время стремительного путешествия по Соединенным Штатам. Имея арсенал из более чем 20 видов оружия, стильно косите полчища приближающихся врагов. Динамичная механика и ретро-стили объединяются в захватывающее приключение в жанре шутера от первого лица.
Бионическая рука Шелли предлагает целый ряд боевых способностей и улучшений, поощряя творческие решения для борьбы с адскими киборгами, гротескными мутантами и супер-солдатами. Поднимите непробиваемый щит, чтобы предотвратить урон, или парализуйте врагов шокирующей атакой в ближнем бою. Помимо своей бионической руки, Шелли может переключаться между мощным оружием, в том числе любимым фанатами револьвером Loverboy, дробовиком Motherflafkker и многим другим.
Год прям богат на релизы игр с ретро стилистикой. Phantom Fury, Graven, WRATH: Aeon of Ruin. Core Decay бы еще дождаться.
ненавижу эту дрочь
ну заплачь еще киберфантик
Ценник должен быть в два раза мeньше.
Зачем нужна НОВАЯ игра 2000 года в 2024?!
А по мне так 1980
Забавно ретро, я пожалуй даже поиграю. Однажды.