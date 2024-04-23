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Phantom Fury 23.04.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
7.3 41 оценка

Состоялся релиз шутера Phantom Fury на ПК

monk70
Новости

Phantom Fury, шутер от первого лица, вдохновленный роуд-муви, с Шелли «Бомба» Харрисон из Ion Fury в главной роли, разработанный Slipgate Ironworks и изданный 3D Realms, начиная с сегодняшнего дня доступен на ПК в Steam. Ожидается, что Phantom Fury выйдет на PS4|5, Xbox One и Xbox Series X|S 30 мая этого года.

Через несколько лет после событий Ion Fury Шелли возвращается в новое взрывное приключение. Теперь, обладая смертоносной бионической рукой, Шелли отправляется на опасную охоту, чтобы найти Ядро Демона — смертоносный артефакт с непостижимой разрушительной силой. Не останавливайтесь ни перед чем, чтобы найти все возможные улики и не допустить попадания артефакта в смертельные руки.

Мчитесь по улицам Чикаго или поднимайте пыль в Альбукерке во время стремительного путешествия по Соединенным Штатам. Имея арсенал из более чем 20 видов оружия, стильно косите полчища приближающихся врагов. Динамичная механика и ретро-стили объединяются в захватывающее приключение в жанре шутера от первого лица.

Бионическая рука Шелли предлагает целый ряд боевых способностей и улучшений, поощряя творческие решения для борьбы с адскими киборгами, гротескными мутантами и супер-солдатами. Поднимите непробиваемый щит, чтобы предотвратить урон, или парализуйте врагов шокирующей атакой в ближнем бою. Помимо своей бионической руки, Шелли может переключаться между мощным оружием, в том числе любимым фанатами револьвером Loverboy, дробовиком Motherflafkker и многим другим.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
JEKABRAZZ

Год прям богат на релизы игр с ретро стилистикой. Phantom Fury, Graven, WRATH: Aeon of Ruin. Core Decay бы еще дождаться.

3
Палыч Роков

ненавижу эту дрочь

-1
Комментарий удален
Ананас Абрикосович

ну заплачь еще киберфантик

-4
hatenemy Ананас Абрикосович
1
Armen 88

Ценник должен быть в два раза мeньше.

0
da2dy

Зачем нужна НОВАЯ игра 2000 года в 2024?!

-2
dkjgn

А по мне так 1980

0
Oscilograf

Забавно ретро, я пожалуй даже поиграю. Однажды.

1