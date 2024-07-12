Консольные версии Phasmophobia появятся к Хэллоуину

Phasmophobia — игра, которая уже несколько лет доступна в Steam в раннем доступе. Создатели постоянно совершенствуют свой проект, и скоро его опробовать смогут и консольные игроки. Выпуск версии для PS5 и XSX|S ранее был отложен, но ожидание постепенно подходит к концу.

Phasmophobia — игра ужасов выживания для четырех человек, в которой задача игроков — охотиться на призраков и искать следы их деятельности. Хоррор получил отличные оценки в Steam и смело может считаться одной из лучших игр на этой платформе. Из более чем 560 000 отзывов 96% являются положительными.

Создатели недавно опубликовали новость, в которой сообщили хорошие и плохие новости. Консольная версия будет доступна во время Хэллоуина. Точная дата не разглашается, но можно предположить, что это будет примерно в октябре.

Мы работаем с Unity над консольной версией, а также над общей оптимизацией производительности как для консолей, так и для ПК, что обеспечит оптимальную работу обновления консоли и соответствие высоким стандартам, которые мы установили для игры. Будущие обновления игры будут выпускаться на всех платформах одновременно, чтобы обеспечить постоянную доступность кросс-игры.

Авторы также подтвердили, что цена будет увеличена до $19,99 на всех платформах.

Позже в этом году мы поднимем цену на Phasmophobia на всех платформах до $19,99 из-за количества контента и игрового времени, добавленных с момента запуска раннего доступа. Мы считаем, что это справедливое увеличение.

Игра от Kinetic Games будет доступна на PS5, XSX|S и PS VR2. На данный момент компания не планирует добавлять её в сервис Xbox Game Pass.